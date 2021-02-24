"Комендантский час" в Грузии остается в силе

Несмотря на снятие ряда коронавирусных ограничений, действие "комендантского часа" в Грузии остается в силе

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Ограничение на передвижение в ночное время в Грузии остается в силе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в среду.

Власти Грузии в среду объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

"Ограничение на передвижение в ночное время остается в силе", – отметил премьер.

Выходить на улицу не разрешается с 9 вечера до 5 утра. Это ограничение действует в стране с 28 ноября.

Комендантский час в Грузии действует с 9 ноября 2020 года. Изначально ограничение на передвижение граждан действовало с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации его было решено продлить на час с 21:00 до 05:00.