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Девушка ночью на митинге в респираторе - эпидемия коронавируса COVID 19

"Комендантский час" в Грузии остается в силе

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (920)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210224/250988841/V-Gruzii-poka-ne-otmenyat-komendantskiy-chas.html

Несмотря на снятие ряда коронавирусных ограничений, действие "комендантского часа" в Грузии остается в силе

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Ограничение на передвижение в ночное время в Грузии остается в силе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в среду.

Власти Грузии в среду объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

"Ограничение на передвижение в ночное время остается в силе", – отметил премьер.

Выходить на улицу не разрешается с 9 вечера до 5 утра. Это ограничение действует в стране с 28 ноября.

Комендантский час в Грузии действует с 9 ноября 2020 года. Изначально ограничение на передвижение граждан действовало с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации его было решено продлить на час с 21:00 до 05:00.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (920)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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