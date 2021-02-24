Мэрия Тбилиси продолжит устанавливать станции подзарядки для электромобилей в городе

Программа установки электрических зарядных устройств началась два года назад, а с января 2017 года ввоз электромобилей в Грузию не облагается акцизом

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает установку зарядных устройств для электромобилей в городе и в будущем обеспечит дальнейшее осуществление проекта, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Программа установки электрических зарядных устройств началась два года назад.

"Она (программа – ред.) послужила стимулом для ввоза и использования электромобилей в городе. Мы подготовили проект, предложили его бизнес-сектору, 60 зарядных устройств должны были быть установлены по всему городу. На первом этапе было установлено около 30 зарядных устройств, однако из-за пандемии экономическая деятельность была остановлена. У этой компании тоже были проблемы", – сказал Каладзе на заседании правительства столицы.

Мэр столицы поручил вице-мэру заново разработать программу, согласно которой электрические зарядные устройства будут установлены возле домов владельцев электромобилей.

"Муниципалитет должен обеспечить установку электрических зарядных устройств по желанию граждан. Обращаюсь к владельцам электромобилей: они должны подать заявку и, если есть возможность, мы разместим зарядные устройства возле их домов", – отметил Каха Каладзе.

С января 2017 года ввоз электромобилей в Грузию не облагается акцизом.