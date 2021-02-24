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Закрытый винный ресторан в квартале Новый Тифлис

Рестораны в Грузии полностью возобновят работу с 8 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (920)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210224/250988924/Restorany-v-Gruzii-vozobnovyat-rabotu-s-1-marta.html

Власти Грузии приняли решение отменить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рестораны в Грузии смогут полностью возобновить работу с 8 марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в среду.

До этого заведениям в Грузии была разрешена работа только под открытым небом или навынос.

"Рестораны восстановят функционирование во внутренних пространствах кроме субботы и воскресенья в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии – с 8 марта", – сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что ресторанам во внутренних пространствах придется четко выполнять установленные рекомендации и стандарты, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (920)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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