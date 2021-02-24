Рестораны в Грузии полностью возобновят работу с 8 марта

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рестораны в Грузии смогут полностью возобновить работу с 8 марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в среду.

До этого заведениям в Грузии была разрешена работа только под открытым небом или навынос.

"Рестораны восстановят функционирование во внутренних пространствах кроме субботы и воскресенья в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии – с 8 марта", – сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что ресторанам во внутренних пространствах придется четко выполнять установленные рекомендации и стандарты, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами.