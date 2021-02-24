Когда и какие ограничения снимают в Грузии? Детальная информация

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представил поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

Итак, график послабления коронавирусных ограничений выглядит следующим образом:

С 25 февраля

Возобновится работа гостиниц на горнолыжных курортах

Возобновится работа междугородного транспорта

С 1 марта

В ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья)

Разрешается проведение конференций и тренингов

Возобновляется работа детсадов

В вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов

Откроются музеи и библиотеки

С 8 марта

На горнолыжных курортах заработают канатки

Во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья)

Торговые центры и вещевые ринки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно

С 15 марта

Возобновляется работа спортзалов

Учебный процесс восстановится в аудиториях

Восстановятся школьные кружки

Театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли восстановят репетиции и тренировки

С 1 апреля

Театральные представления и спортивные соревнования будут проводиться в присутствии зрителей

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).