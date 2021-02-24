Когда и какие ограничения снимают в Грузии? Детальная информация

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представил поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.
Итак, график послабления коронавирусных ограничений выглядит следующим образом:
С 25 февраля
- Возобновится работа гостиниц на горнолыжных курортах
- Возобновится работа междугородного транспорта
С 1 марта
- В ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья)
- Разрешается проведение конференций и тренингов
- Возобновляется работа детсадов
- В вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов
- Откроются музеи и библиотеки
С 8 марта
- На горнолыжных курортах заработают канатки
- Во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья)
- Торговые центры и вещевые ринки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно
С 15 марта
- Возобновляется работа спортзалов
- Учебный процесс восстановится в аудиториях
- Восстановятся школьные кружки
- Театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли восстановят репетиции и тренировки
С 1 апреля
- Театральные представления и спортивные соревнования будут проводиться в присутствии зрителей
Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).