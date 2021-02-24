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Эпидемия коронавируса - прохожий на улице в маске в снег

Когда и какие ограничения снимают в Грузии? Детальная информация

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (925)
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Sputnik Грузия
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Власти Грузии приняли решение смягчить ряд ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представил поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

Итак, график послабления коронавирусных ограничений выглядит следующим образом:

С 25 февраля

  • Возобновится работа гостиниц на горнолыжных курортах
  • Возобновится работа междугородного транспорта

С 1 марта

  • В ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья)
  • Разрешается проведение конференций и тренингов
  • Возобновляется работа детсадов
  • В вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов
  • Откроются музеи и библиотеки

С 8 марта

  • На горнолыжных курортах заработают канатки
  • Во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья)
  • Торговые центры и вещевые ринки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно

С 15 марта

  • Возобновляется работа спортзалов
  • Учебный процесс восстановится в аудиториях
  • Восстановятся школьные кружки
  • Театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли восстановят репетиции и тренировки

С 1 апреля

  • Театральные представления и спортивные соревнования будут проводиться в присутствии зрителей

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (925)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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