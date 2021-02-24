Как будут работать детские сады в Грузии? Подробности от Минобразования

Работу после долгого перерыва в связи с пандемией в стране возобновляют детские сады, вузы, профучилища и различные кружки

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В две недели раз 20% сотрудников детских садов Грузии обязаны проходить тестирование на коронавирус, заявил министр образования и науки Михаил Чхенкели.

Дошкольные учреждения - как государственные, так и частные - в масштабе всей страны возобновляют работу с 1 марта. Чхенкели призвал всех четко соблюдать все пункты медицинского протокола.

"В две недели раз 20% сотрудников должны пройти обязательное тестирование точно так же, как и учителя школ", - отметил Чхенкели.

Что касается вузов и профколледжей, здесь правительство разделило процесс возобновления очной учебы на два этапа. В частности, с 1 марта высшие учебные заведения и профколледжи получают право проводить клинические, практические, лабораторные компоненты, а также экзамены не в дистанционном формате. Это добровольно, отметил Чхенкели.

"Конкретные решения будут согласованы с нами, и высшие учебные заведения и профессиональные колледжи индивидуально будут их принимать", - подчеркнул министр.

Вузы и профколледжи получают право возобновить лекции в аудиториях с 15 марта. Студенты не посещали лекции в аудиториях практически с марта прошлого года, когда в стране был введен первый локдаун.

Также с 15 марта полностью возобновляется работа школьных кружков.