17:51 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Снегопад в столице Грузии - пассажиры в снег на автобусной остановке ждут транспорта

Городской транспорт в Грузии будет работать и по выходным

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
57420
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250920856.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210224/250990826/Gorodskoy-transport-v-Gruzii-budet-rabotat-i-po-vykhodnym.html

Власти Грузии приняли решение смягчить ряд ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. С 25 февраля городской транспорт в Грузии будет работать и по выходным дням, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге журналистам.

Маршрутное такси Рустави-Тбилиси во время запрета на передвижение в связи с эпидемией коронавируса
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Междугородний транспорт заработает в Грузии с 25 февраля

Метро, автобусы и микроавтобусы в грузинских городах и районах возобновили работу 8 февраля, однако они не обслуживали пассажиров по выходным дням. 

Что касается мер безопасности, они по-прежнему остаются в силе - проезд в общественном транспорте без защитной макси запрещен.

Также остается в силе запрет на включение отопительных и охлаждающих систем. Соблюдение этих правил по-прежнему будет строго контролироваться сотрудниками муниципальных служб и полицией.

Транспорт в Грузии остановили 28 ноября. Власти возобновили работу внутреннего общественного транспорта с 8 февраля, однако это не коснулось междугородных перевозок. Сегодня стало известно и о возобновлении работы междугородного транспорта.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться