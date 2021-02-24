ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. С 25 февраля городской транспорт в Грузии будет работать и по выходным дням, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге журналистам.

Метро, автобусы и микроавтобусы в грузинских городах и районах возобновили работу 8 февраля, однако они не обслуживали пассажиров по выходным дням.

Что касается мер безопасности, они по-прежнему остаются в силе - проезд в общественном транспорте без защитной макси запрещен.

Также остается в силе запрет на включение отопительных и охлаждающих систем. Соблюдение этих правил по-прежнему будет строго контролироваться сотрудниками муниципальных служб и полицией.

Транспорт в Грузии остановили 28 ноября. Власти возобновили работу внутреннего общественного транспорта с 8 февраля, однако это не коснулось междугородных перевозок. Сегодня стало известно и о возобновлении работы междугородного транспорта.