В Грузии зафиксировали три случая британского штамма коронавируса

С момента его возникновения британский штамм коронавируса уже был обнаружен в более чем 100 странах мира

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В Грузии зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая британского штамма коронавируса, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный.

"Новые штаммы сейчас серьезно исследуют. Три случая у нас подтверждены, и есть связанные с ними кластеры - 31 человек. Здесь мы имеем дело, по большей вероятности, с мутированным штаммом", - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил, что в тех группах населения, которые интенсивно тестируются, ситуация благоприятная и показатель положительности случаев коронавируса составляет 1,5%.

Например, показатель распространения инфекции среди таксистов составляет 0.5%, среди торговцев рынков – 0,3%, религиозных служащих – 0,3%, в школах – 0,2%, а среди 20% сотрудников транспортной полиции – 0,4%.

За минувшие сутки в Грузии провели 19 051 тест и выявили 443 новых случая. Показатель положительности в стране составляет – 2.33%.

Самый низкий показатель положительности наблюдается в Аджарии – 0,5%, в Тбилиси – 3%, Квемо Картли – 1%, Имерети – 3%. Самый высокий показатель положительности наблюдается в регионе Гурия – 5%. В остальных местах меньше 3%.

"Семидневный средний показатель у нас составляет 2,36, 14-дневный – 2,36%, что указывает на стабилизацию. Средний показатель февраля – 2,9%, а последних 30 дней – 3,1% в масштабах страны. В этом плане самая спокойная ситуация у нас в регионе Аджария, где мы сохраняем 1% как в 14-дневных показателях, так и в февральских", - отметил Гамкрелидзе.

Пиковый эпидпериод в Грузии был с 15 ноября до 10 декабря. По сравнению с сегодняшним днем инцидентность новых случаев снизилась в десять раз. Сокращена и смертность – 1,2%.

"Эпидситуация в стране стабилизируется, но это не дает нам основу для спокойствия. Мы должны соблюдать все рекомендации. Показатель ношения масок был увеличен до 72%, однако за последнюю неделю снизился до 62%. Это указывает на то, что из-за того, что идет стабилизация эпидположения, у нас создается иллюзия, что смогли победить коронавирус", - отметил Гамкрелидзе, добавив, что более 400 случаев новых заражений ежедневно - для Грузии немало.

Эпидемиолог призвал всех носить маски, чтобы поднять этот показатель до 95%.