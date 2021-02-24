17:51 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Снег на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией частично открыта

Photo by Press-service of Roads Department of Georgia
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210224/250991236/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-Rossiey-chastichno-otkryta.html

Машины с прицепом и полуприцепом не смогут воспользоваться указанной дорогой из-за гололеда

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

На данный момент на 93-137 километре (участок Гудаури (Поста) - Ларс) центральной автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Запрет введен из-за гололеда. Движение для остального вида транспорта свободно.

Перекрытая из-за снега военно-грузинская дорога
© Sputnik / STRINGER
Верхний Ларс сегодня: закрылся еще один участок дороги из Грузии в Россию

По данным Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета – Гудаури, Гудаури (Поста) – Коби и Степанцмина – Ларс транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.

А на отрезке Гудаури (Поста) – Коби движение автотранспорта будет осуществляться только через лавинозащитные тоннели. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться