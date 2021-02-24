Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией частично открыта

Машины с прицепом и полуприцепом не смогут воспользоваться указанной дорогой из-за гололеда

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

На данный момент на 93-137 километре (участок Гудаури (Поста) - Ларс) центральной автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Запрет введен из-за гололеда. Движение для остального вида транспорта свободно.

По данным Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета – Гудаури, Гудаури (Поста) – Коби и Степанцмина – Ларс транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.

А на отрезке Гудаури (Поста) – Коби движение автотранспорта будет осуществляться только через лавинозащитные тоннели. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.