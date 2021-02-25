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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках в снег

Плюс 362 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (927)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210225/250996825/Plyus-362-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 470 пациентов

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 362, скончались 12 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии накануне 22 февраля составляло 443, скончались шесть человек.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 1,61%, за последние 14 дней – 2,28%, за последние 7 дней – 2,25%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 269 800 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 470 человек, с начала пандемии вылечились 263 727 пациентов, скончались 3 475.

За сутки сделано 22 501 тест, в том числе 13 718 на антиген и 8 783 ПЦР-теста. В карантине в данное время находятся 302 человека, в стационарах – 1 553, в ковид-гостиницах – 180.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (927)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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