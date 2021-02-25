COVID-статистика Грузии – количество выздоровевших вновь больше инфицированных

Самым опасным местом в плане ковид-заражения в Грузии по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 362 новых случая коронавирусной инфекции – из них 165 зафиксированы в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Геогргафия остальных ковид-заражений выглядит так: в Аджарии – 25, Имерети – 43, Квемо Картли – 5, Шида Картли – 33, Гурия – 26, Самегрело - Земо Сванети – 36, Кахети – 18, Мцхета-Мтианети – 0, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На этом этапе в Грузии 2 572 активных случая. Из них 1 553 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах находятся 729 инфицированных пациентов, Аджарии – 157, Имерети – 309.

На этом этапе в Грузии 289 тяжелых пациентов. Из них в Тбилиси – 100, Аджарии – 37, Имерети – 84. К аппарату искусственного дыхания подключены 104 пациента, из них в Тбилиси – 65, Аджарии – 8, Имерети – 11. 180 человек находятся в ковид-гостиницах, из них в Тбилиси – 105, Аджарии – 69, Имерети – 3. Дома лечатся 839 человек.

В карантинных пространствах находятся 302 человека, из них в Тбилиси – 110, Аджарии – 89. В самоизоляции остаются 7 970 человек, из них в Тбилиси – 4 122, Аджарии – 443, Имерети – 763.

Что касается показателя положительности, то по данным на 24 февраля он составляет 1,61%, за последние две недели – 2,28%, а за последние семь дней – 2,25%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.