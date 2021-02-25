Хорошая новость для автоимпортеров: срок растаможки ввезенных авто снова продлен

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Крайний срок растаможки автомобилей, ввезенных на территорию Грузии с 1 октября 2019 года по 1 мая 2020 года, отложен до 1 июня текущего года, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу вас ознакомить с новшествами, которые касаются льгот для автоимпортеров. Напомню вам, что срок растаможки транспортных средств, которые были ввезены в Грузию с 1 октября 2019 года по 1 мая 2020 года, продлен до 1 марта этого года. Мы приняли решение еще перенести этот срок до 1 июня. Эта льгота коснется приблизительно 19 тысяч автовладельцев", – сказал Гарибашвили на заседании правительства страны.

В связи пандемией коронавируса, крайний срок растаможки ввезенных на территорию страны автомобилей продлевался уже несколько раз. В самом начале он был до 1 сентября 2020 года. Позже было решено продлить его до 1 марта 2021 года.