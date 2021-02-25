Внимание автомобилистов: номерные знаки старого образца действуют до 31 марта

Граждан страны просят соблюдать все действующие меры безопасности и приходить в отделения агентства без сопровождающих лиц

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Сервисном агентстве министерства внутренних дел Грузии напоминают гражданам, что государственные номерные знаки автомобилей старого образца действуют до 31 марта 2021 года.

Поскольку в стране остается в обращении большое количество старых образцов номерных знаков, Сервисное агентство призывает владельцев соответствующих транспортных средств своевременно обратиться в структурные подразделения агентства с целью замены номерного знака.

Отныне, при замене старых номерных знаков на новые, уже не требуется привозить автомобиль на осмотр в территориальные отделения Агентства, за исключением случаев, когда транспортное средство было отчуждено или изменились его данные (марка, тип кузова, цвет, тип топлива, номер или объем двигателя и т. д.)

Кроме того, теперь через мобильное приложение Сервисного агентства (SAGENCY) автовладелец может дистанционно запросить замену номера старого образца, если зарегистрированный на его имя автомобиль не изменен и его данные (марка, тип кузова, цвет, тип топлива, номер или объем двигателя и т. д.) не изменились. На данном этапе услуга удаленной смены номеров распространяется только для легковых автомобилей.

Получить новые номера можно будет в любом отделении Агентства в масштабах всей страны. Граждан страны просят соблюдать все действующие меры безопасности и приходить в отделения агентства без сопровождающих лиц.