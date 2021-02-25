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Тбилиси в феврале - машины в снегу зимой едут по дороге в центре грузинской столицы

Внимание автомобилистов: номерные знаки старого образца действуют до 31 марта

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (454)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210225/250998762/Vnimanie-avtomobilistov-nomernye-znaki-starogo-obraztsa-deystvuyut-do-31-marta-.html

Граждан страны просят соблюдать все действующие меры безопасности и приходить в отделения агентства без сопровождающих лиц

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Сервисном агентстве министерства внутренних дел Грузии напоминают гражданам, что государственные номерные знаки автомобилей старого образца действуют до 31 марта 2021 года.

Поскольку в стране остается в обращении большое количество старых образцов номерных знаков, Сервисное агентство призывает владельцев соответствующих транспортных средств своевременно обратиться в структурные подразделения агентства с целью замены номерного знака.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Отныне, при замене старых номерных знаков на новые, уже не требуется привозить автомобиль на осмотр в территориальные отделения Агентства, за исключением случаев, когда транспортное средство было отчуждено или изменились его данные (марка, тип кузова, цвет, тип топлива, номер или объем двигателя и т. д.)

Кроме того, теперь через мобильное приложение Сервисного агентства (SAGENCY) автовладелец может дистанционно запросить замену номера старого образца, если зарегистрированный на его имя автомобиль не изменен и его данные (марка, тип кузова, цвет, тип топлива, номер или объем двигателя и т. д.) не изменились. На данном этапе услуга удаленной смены номеров распространяется только для легковых автомобилей.

Получить новые номера можно будет в любом отделении Агентства в масштабах всей страны. Граждан страны просят соблюдать все действующие меры безопасности и приходить в отделения агентства без сопровождающих лиц.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (454)


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