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Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми

"Грузинская железная дорога" возобновит перевозки пассажиров через два дня

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Транспорт в Грузии (210)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210225/251000971/Gruzinskaya-zheleznaya-doroga-vozobnovit-perevozki-passazhirov-cherez-dva-dnya.html

Предприятию нужна некоторая подготовка, и все вопросы не удалось отрегулировать к сегодняшнему дню, заявила министр

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. "Грузинская железная дорога" возобновит междугородние пассажирские перевозки через два дня, об этом заявила журналистам на брифинге после заседания правительства министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, железной дороге нужна некоторая подготовка, поэтому все вопросы не удалось отрегулировать к сегодняшнему дню.

"Главное сейчас - сохранить позитивный заряд и не усугубить эпидситуацию", - сказала министр.

По словам Турнава, через два дня Грузинская железная дорога опубликует график перевозок.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в среду объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.

Темы:
Транспорт в Грузии (210)
Теги:
Натия Турнава, Грузинская железная дорога, Транспорт, Ограничения, Грузия


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