"Грузинская железная дорога" возобновит перевозки пассажиров через два дня

Предприятию нужна некоторая подготовка, и все вопросы не удалось отрегулировать к сегодняшнему дню, заявила министр

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. "Грузинская железная дорога" возобновит междугородние пассажирские перевозки через два дня, об этом заявила журналистам на брифинге после заседания правительства министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, железной дороге нужна некоторая подготовка, поэтому все вопросы не удалось отрегулировать к сегодняшнему дню.

"Главное сейчас - сохранить позитивный заряд и не усугубить эпидситуацию", - сказала министр.

По словам Турнава, через два дня Грузинская железная дорога опубликует график перевозок.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в среду объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.