16:28 25 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0355
  • 100 RUB4.5065
  • USD3.3198
Поиск
Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

Депутат "Грузинской мечты" заразился коронавирусом

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (930)
4410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250964984.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210225/251001673/Deputat-Gruzinskoy-mechty-zarazilsya-koronavirusom.html

Парламентарий призвал жителей страны строго соблюдать рекомендации Минздрава и носить медицинские маски

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. У депутата парламентского большинства Гиви Миканадзе подтвердился коронавирус, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Когда и какие ограничения снимают в Грузии? Детальная информация>>

Парламентарий не знает, от кого он мог заразиться.

"Друзья, тестирование подтвердило у меня наличие ковид-инфекции. Я скоро вернусь к вам", – написал Миканадзе.

Депутат призвал жителей страны строго соблюдать рекомендации Минздрава, носить медицинские маски, соблюдать дистанцию и избегать большого скопления людей.

Он также отметил, что решение о снятии ограничений, принятое Межведомственным координационным советом, правильное, однако теперь от граждан требуется проявить большую осторожность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (930)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
На дорогах Тбилиси снег и гололёд: придётся ездить осторожно - видео
На дорогах Тбилиси снег и гололед: придется ездить осторожно - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться