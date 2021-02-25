Депутат "Грузинской мечты" заразился коронавирусом

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. У депутата парламентского большинства Гиви Миканадзе подтвердился коронавирус, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

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Парламентарий не знает, от кого он мог заразиться.

"Друзья, тестирование подтвердило у меня наличие ковид-инфекции. Я скоро вернусь к вам", – написал Миканадзе.

Депутат призвал жителей страны строго соблюдать рекомендации Минздрава, носить медицинские маски, соблюдать дистанцию и избегать большого скопления людей.

Он также отметил, что решение о снятии ограничений, принятое Межведомственным координационным советом, правильное, однако теперь от граждан требуется проявить большую осторожность.