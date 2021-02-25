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Руставская тюрьма - колючая проволока на стене

Трагедия в Шатили 2020: обвиняемые по делу будут ждать приговора в тюрьме

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Автокатастрофа на дороге в Шатили (30)
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Следствие показало, что из-за нарушений технических правил безопасности автомобиль не соответствовал требованиям техосмотра и не мог использоваться для перевозки пассажиров

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения директору турфирмы Chip Travel Georgia Шалве Болоташвили и владельцу микроавтобуса Гоче Гогилашвили, задержанным в связи с гибелью 17 человек в результате ДТП на дороге из высокогорного села Шатили (Хевсурети).

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Болоташвили и Гогилашвили были задержаны 23 февраля 2021 года после расследования, длившегося полгода. Им предъявлены обвинения по статье "выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта, совершенный ответственным за техническое состояние транспортного средства лицом, повлекший за собой гибель двух или более человек", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

Двадцать человек выехали из Тбилиси 23 августа 2020 года по направлению к Шатили на микроавтобусе по маршруту, организованному туристическим агентством Chip Travel Georgia. На обратном пути из-за неисправности транспортного средства микроавтобус сначала столкнулся с припаркованным на дороге автомобилем, а затем упал в овраг глубиной 60 метров, в результате чего выжить удалось всего троим, остальные 17, в том числе и водитель, погибли на месте.

Следствие выяснило, что передняя тормозная система микроавтобуса была технически неисправна, вместо 15 пассажиров, указанных в технических характеристиках микроавтобуса, на момент трагедии там находились 19 человек, а также водитель. Кроме того, ремни безопасности пассажиров установили кустарно при помощи проволок.

Из-за этих нарушений технических правил безопасности автомобиль не соответствовал требованиям техосмотра и не мог использоваться для перевозки пассажиров. 

Темы:
Автокатастрофа на дороге в Шатили (30)


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