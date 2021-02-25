Грузинская диаспора России попросила Путина о возобновлении авиасообщения

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прервано с 8 июля 2019 года по инициативе Москвы в ответ на антироссийские акции в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинская диаспора в России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о восстановлении регулярного авиасообщения между Грузией и РФ.

С 1 марта российские граждане могут прилетать в Грузию как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным ПЦР-тестом. Но пока это возможно только транзитом через другие страны, так как Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами.

В письме на имя президента Путина первый вице-президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе подчеркивает, что в результате успешной борьбы с коронавирусной инфекцией в РФ все больше стран вновь открывают для ее граждан свои границы.

"В число таких стран входит Грузия, которая с 1 марта 2021 года готова принимать граждан России при предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Просим Вас рассмотреть возможность возобновления прямых авиасообщений между нашими странами. Надеемся на скорейшее восстановление и развитие российско-грузинских отношений", - говорится в письме.

Решением координационного совета Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 1 марта граждане России, Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси и Казахстана смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Это не касается сухопутных границ, они по-прежнему остаются закрытыми.