Куда и когда поедут поезда: Грузинская железная дорога опубликовала график

ТБИЛИСИ, 26 декабря — Sputnik. Грузинская железная дорога обнародовала график движения пассажирских поездов, которые поедут с 27 февраля.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 ноября объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.
Компания возобновляет движение на следующих рейсах: Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Поти-Тбилиси и Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси.
График движения междугородних поездов
|Откуда
|Время отбытия
|Куда
|Время прибытия
|Тбилиси
|09:00
|Озургети
|17:45
|Озургети
|09:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|09:00
|Кутаиси
|14:35
|Кутаиси
|12:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|08:00
|Батуми
|13:35
|Батуми
|08:30
|Тбилиси
|14:04
|Тбилиси
|07:00
|Зугдиди
|12:58
|Зугдиди
|13:45
|Тбилиси
|19:50
|Тбилиси
|14:00
|Поти
|19:36
|Поти
|08:05
|Тбилиси
|13:45
Грузинская железная дорога накануне уже возобновила онлайн-продажу билетов на междугородние железнодорожные рейсы, а в кассах билеты можно приобрести с сегодняшнего дня. Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем.
Компания "Грузинская железная дорога" заявляет, что готова обеспечить безопасный проход пассажиров и выполнение правил, введенных министерством здравоохранения:
- пассажиры будут проходить термоскрининг,
- они должны соблюдать социальную дистанцию,
- при входе в вагон каждый пойдет дезбарьер,
- руки должны быть обработаны дезинфицирующим раствором в дозаторах,
- в поезд не будут допускать пассажиров без масок. На протяжении всего путешествия они не имеют права снимать маски.