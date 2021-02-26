Куда и когда поедут поезда: Грузинская железная дорога опубликовала график

В четверг возобновлена онлайн-продажа билетов на междугородние железнодорожные рейсы, а в кассах билеты можно приобрести с сегодняшнего дня

ТБИЛИСИ, 26 декабря — Sputnik. Грузинская железная дорога обнародовала график движения пассажирских поездов, которые поедут с 27 февраля.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 ноября объявил о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта.

Компания возобновляет движение на следующих рейсах: Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Поти-Тбилиси и Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси.

График движения междугородних поездов

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия Тбилиси 09:00 Озургети 17:45 Озургети 09:00 Тбилиси 17:30 Тбилиси 09:00 Кутаиси 14:35 Кутаиси 12:00 Тбилиси 17:30 Тбилиси 08:00 Батуми 13:35 Батуми 08:30 Тбилиси 14:04 Тбилиси 07:00 Зугдиди 12:58 Зугдиди 13:45 Тбилиси 19:50 Тбилиси 14:00 Поти 19:36 Поти 08:05 Тбилиси 13:45

Грузинская железная дорога накануне уже возобновила онлайн-продажу билетов на междугородние железнодорожные рейсы, а в кассах билеты можно приобрести с сегодняшнего дня. Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем.

Компания "Грузинская железная дорога" заявляет, что готова обеспечить безопасный проход пассажиров и выполнение правил, введенных министерством здравоохранения:

- пассажиры будут проходить термоскрининг,

- они должны соблюдать социальную дистанцию,

- при входе в вагон каждый пойдет дезбарьер,

- руки должны быть обработаны дезинфицирующим раствором в дозаторах,

- в поезд не будут допускать пассажиров без масок. На протяжении всего путешествия они не имеют права снимать маски.