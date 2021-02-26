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Плюс 337 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (933)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210226/251008003/Plyus-337-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 10 человек, из ковид-клиник страны выписаны 320 пациентов

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 337, скончались 10 человек.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 1,32%, за последние 14 дней – 2,2%, за последние 7 дней – 2,03%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 270 137 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 320 человек, с начала пандемии вылечились 264 047 пациентов, скончались 3 475.

За сутки сделано 25 436 тестов, в том числе 17 311 на антиген и 8 125 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 304 человека, в стационарах – 1 542, в ковид-гостиницах – 167.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (933)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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