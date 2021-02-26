Ровно год после первого случая коронавируса в Грузии: что сделала страна?

Ровно год назад, 26 февраля, в Грузии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Прошел ровно год после выявления первого случая COVID-19 в Грузии и за это время страна сделала намного больше, чем могла, учитывая свои ресурсы, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам врача, пандемии такого масштаба в XXI веке не было, она унесли жизнь более 2,5 миллиона человек в мире, а более 12 миллионов были инфицированы.

"В прошлом году, 26 февраля, был зафиксирован первый случай коронавируса в Грузии… Когда начиналась пандемия у всех у нас было ощущение, что это обычная респираторная инфекция, приблизительно такая же, какой является грипп. Но со временем все больше и больше выражается своеобразность этого заболевания. Это не обычная респираторная инфекция. Хотя бы потому, что она поражает не только легкие и дыхательную систему, но и практически все органы", – сказал Церцвадзе, добавив, что COVID остается крайне непрогнозирующимся заболеванием.

Церцвадзе отметил, что считается, что коронавирус легко протекает среди молодых людей и тех пациентов, у которых нет сопутствующих тяжелых заболеваний, однако практика показала, что смертельные случаи бывают и среди молодых, у которых нет никаких проблем со здоровьем.

Коронавирус научил, что нужно быть осторожным даже в том случае, если пациент не относится к группе риска, поскольку состояние пациента может ухудшиться очень быстро, подчеркнул медик.

По словам Церцвадзе, в Грузии с первых же месяцев начала пандемии разработали и внедрили мультидисциплинарный подход.

"Во всех наших ковид-клиниках больных осматривает и лечит не один врач, а команда, состоящая из врачей разных профилей. Это был очень серьезный момент, чтобы улучшить уход и снизить смертность", – отметил Церцвадзе.

Ноу-хау и погрешности

За короткое время в стране было мобилизовано семь тысяч коек для ковид-пациентов. Как утверждает Церцвадзе, такого количества коек на миллион населения не было ни у одной страны.

"Ноу-хау Грузии были ковид-гостиницы. Они по сей день работают в Грузии и Великобритания начала внедрять сейчас пример Грузии", – подчеркнул Церцвадзе.

Главный инфекционист страны отметил, что у Грузии очень низкий показатель смертности, чем у 45 стран Европы. Это, по мнению Церцвадзе, указывает на то, что в стране система здравоохранения и клиническая группа работала успешно.

Самым тяжелым для Грузии оказался период в ноябре-декабре, когда в стране был пик и в день выявляли по пять тысяч новых случаев коронавируса. Тогда бригады скорой помощи опаздывали на вызовы, работа врачей и клиник была крайне перегружена, было сложно попасть в больницу.

"Без погрешностей невозможно выиграть такую большую войну", – отметил Церцвадзе.

"Категорически носить маски"

Он еще раз призвал население носить маски, соблюдать все рекомендации, чтобы сохранить данную ситуацию и не допустить введения ограничений.

"Правительство старается найти "золотой баланс". Пройти по острию ножа, чтобы снять ограничения так, чтобы не получить третью волну, не повторить те ошибки, которые были допущены летом… Нельзя, с одной стороны, требовать от правительства снять ограничения и, с другой стороны, не хотеть носить маски. Если вы не будете носить маски, очень скоро страна будет вынуждена вновь ввести ограничения. Категорически прошу использовать маски как в закрытых, так и открытых пространствах, тогда не будет увеличения случаев и, соответственно, мы сможем сохранить открытую экономику и лучшие условия жизни", – отметил Церцвадзе.

В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 269 тысяч случаев коронавируса, более 263 тысяч выздоровели, 3 475 скончались. Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля 2020 года.