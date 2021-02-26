"Копия папы" – Валерий Меладзе поздравил старшего сына с днем рождения

Пара Меладзе и Джанабаевой очень редко делится фотографиями своих детей, но день рождения – исключение

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе поздравил своего старшего сына Константина с 17-летием.

Супружеская пара Меладзе и Джанабаевой довольно редко делится фотоснимками своих детей, но день рождения – исключение.

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"Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет!!! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!!!" – пишет Валерий Меладзе.

Поклонникам пришлось по душе фото, которым поделился артист. На нем Меладзе и Константин сидят в одинаковой одежде и сидят в одной и той же позе. Однако в комментариях мнения фолловеров на тему того, на кого все же похож сын, расходятся. Но все подписчики точно сошлись в том, что Константин "красивый мальчик".

"Какой красивый и на Вас похож, и на Альбину", – пишет zhanar_utenova.

"Красивый мальчик", – говорит mellamomary_.

"Копия папы", – отмечает a.shaudirova07.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, а роман их начался, когда певица пела на бэк-вокале в группе "ВИА Гра". Что касается Константина, то он родился еще когда его родители не были женаты. Тогда Меладзе состоял в браке с Ириной Меладзе, с которой прожил более двадцати лет. Константин не любит публичность и не стремится в шоу-бизнес. Родители, в свою очередь, этому не противятся и только поддерживают сына.