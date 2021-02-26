ВОЗ оценила работу грузинской онлайн-клиники

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует на своем официальном сайте статью об эффективной работе онлайн-клиники в Грузии.

ВОЗ, в частности, обратила внимание на работу онлайн-клиники медицинского центра Гурджаани (регион Кахети). Кадры рабочего процесса онлайн-клиники попали на сайт организации. ВОЗ называет проект успешной моделью внедрения цифрового здравоохранения.

Онлайн-клинику внедрил грузинский невролог Давид Мрелашвили, работающий в США. В конце 2020 года он начал проект вместе с персоналом медцентра "Джеогоспиталь" Гурджаани. Онлайн-клиника обслуживает ковид-пациентов в беспрерывном режиме.

"Это пример задействования одной из инициатив европейской программы 2020-2025 годов, которая служит усилению цифрового здравоохранения. Она показывает, насколько цифровое здравоохранение может ускорить и улучшить качество доступа к обслуживанию и быть более направленной на нужды людей", – говорится в статье ВОЗ.

К концу декабря 2020 года онлайн-клиника смогла обслужить более пяти тысяч ковид-пациентов.

Необходимость создания онлайн-клиники возникла после того, как в Грузии из-за перегруженности медсектора возникли проблемы в предоставлении своевременной медпомощи пациентам. Те инфицированные пациенты, которые оставались дома, не могли получить своевременную консультацию врача, была загружена и горячая линия "112".

Доктор Мрелашвили, который проживал в США, решил вернуться на родину, чтобы попытаться помочь гражданам и внедрить метод удаленной работы, который успешно применяют в Америке.

Виртуальные клиники могут принять столько пациентов, сколько необходимо. Инициатива под названием Project Atlas объединяет одного старшего врача, добровольных медицинских специалистов, двух младших врачей, студентов-медиков и пациентов.

При поддержке Наццентра по контролю за заболеваниями Грузии проект каждое утро получал список новых пациентов с COVID-19, с которыми затем связывались студенты-медики и приглашали присоединиться к виртуальной комнате.

Если врач публикует голосовое сообщение на форуме, в котором говорится, что пациенту необходимо дальнейшее наблюдение или его необходимо доставить в больницу, операторы системы организуют доставку пульсоксиметра к дому пациента или вызов машины скорой помощи, чтобы забрать его.

В то же время, все сообщения пациентам и протоколы связи младшего персонала отслеживаются и контролируются лицензированным старшим врачом, который наблюдает за всеми комнатами.