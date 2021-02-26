COVID-статистика Грузии – инфицированные вновь превышают выздоровевших

Тбилиси который месяц остается "антилидером" ковид-заражения в масштабе страны. За ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 337 новых случаев коронавируса – из них 175 зафиксировали в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

В Грузии первый случай коронавируса выявили ровно год назад – 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 270 137 случаев.

География остальных ковид-заражений выглядит следующим образом: в Аджарии – 17, Имерети – 37, Квемо Картли – 15, Шида Картли – 21, Гурия – 13, Самегрело - Земо Сванети – 33, Кахети-18, Мцхета-Мтианети – 5, Самцхе-Джавахети – 1, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На этом этапе в Грузии 2 579 активных случаев коронавируса. Из них 1 542 пациента нуждаются в стационарном лечении. В тбилисских больницах находятся 735 пациентов, Аджарии – 165, Имерети – 285.

В Грузии 277 пациентов считаются тяжелыми, из них в Тбилиси – 96, Аджарии – 33, Имерети – 73. К аппарату искусственного дыхания подключены 110 человек, из них в Тбилиси – 73, Аджарии – 8, Имерети – 11. В ковид-отелях находятся 167 человек. Из них в Тбилиси – 107, Аджарии – 54, Имерети – 3. Дома лечатся 870 пациентов.

В карантинных пространствах находятся 304 пациента, из них в Тбилиси – 92, Аджарии – 86. В самоизоляции остаются 7 970 человек, из них в Тбилиси – 3 879, Адажрии – 443, Имерети – 633.