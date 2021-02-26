Из-за акции-шествия оппозиции центр Тбилиси закрыт для автомобилей

Улицы будут открывать по мере завершения шествия. Окончательно движение будет восстановлено после завершения акции протеста

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С 13:00 в центре Тбилиси ограничено движение транспорта из-за акции-шествия грузинской оппозиции, говорится в сообщении МВД Грузии.

Акция-шествие начнется от здания Государственного концертного зала и завершится у здания парламента Грузии.

МВД Грузии предоставило полный список закрытых для автомобилей и общественного транспорта улиц:

улица Петре Меликишвили

проспект Мераба Костава

проспект Руставели

улица Александра Чавчавадзе

улица Митрофана Лагидзе

улица Бесики

улица Леси Украинки

улица Закария Чичинадзе

улица 9 апреля

улица Антона Пурцеладзе

улица Арчила Джорджадзе

улица Гии Чантурия

улица Резо Лагидзе

улица Васо Абашидзе

улица Месхия.

Проехать автомобили смогут по правой набережной, улицам Резо Табукашвили и Чонкадзе.

Улицы будут открывать по мере завершения шествия. Окончательно движение будет восстановлено после завершения акции протеста.