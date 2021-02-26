Из-за акции-шествия оппозиции центр Тбилиси закрыт для автомобилей

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С 13:00 в центре Тбилиси ограничено движение транспорта из-за акции-шествия грузинской оппозиции, говорится в сообщении МВД Грузии.
Акция-шествие начнется от здания Государственного концертного зала и завершится у здания парламента Грузии.
МВД Грузии предоставило полный список закрытых для автомобилей и общественного транспорта улиц:
- улица Петре Меликишвили
- проспект Мераба Костава
- проспект Руставели
- улица Александра Чавчавадзе
- улица Митрофана Лагидзе
- улица Бесики
- улица Леси Украинки
- улица Закария Чичинадзе
- улица 9 апреля
- улица Антона Пурцеладзе
- улица Арчила Джорджадзе
- улица Гии Чантурия
- улица Резо Лагидзе
- улица Васо Абашидзе
- улица Месхия.
Проехать автомобили смогут по правой набережной, улицам Резо Табукашвили и Чонкадзе.
Улицы будут открывать по мере завершения шествия. Окончательно движение будет восстановлено после завершения акции протеста.