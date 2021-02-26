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Патрульная полиция. Из серии Патруль на дежурстве

Из-за акции-шествия оппозиции центр Тбилиси закрыт для автомобилей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210226/251010796/Iz-za-aktsii-shestviya-oppozitsii-tsentr-Tbilisi-zakryt-dlya-avtomobiley.html

Улицы будут открывать по мере завершения шествия. Окончательно движение будет восстановлено после завершения акции протеста

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С 13:00 в центре Тбилиси ограничено движение транспорта из-за акции-шествия грузинской оппозиции, говорится в сообщении МВД Грузии.

Акция-шествие начнется от здания Государственного концертного зала и завершится у здания парламента Грузии.

МВД Грузии предоставило полный список закрытых для автомобилей и общественного транспорта улиц:

  • улица Петре Меликишвили
  • проспект Мераба Костава
  • проспект Руставели
  • улица Александра Чавчавадзе
  • улица Митрофана Лагидзе
  • улица Бесики
  • улица Леси Украинки
  • улица Закария Чичинадзе
  • улица 9 апреля
  • улица Антона Пурцеладзе
  • улица Арчила Джорджадзе
  • улица Гии Чантурия
  • улица Резо Лагидзе
  • улица Васо Абашидзе
  • улица Месхия.

Проехать автомобили смогут по правой набережной, улицам Резо Табукашвили и Чонкадзе.

Улицы будут открывать по мере завершения шествия. Окончательно движение будет восстановлено после завершения акции протеста.



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