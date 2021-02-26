"Солидарность с Вахо Саная": в Батуми прошла акция в поддержку известного журналиста

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Акция в поддержку известного журналиста телеканала Formula Вахо Саная прошла в черноморском городе Батуми (АР Аджария).

Журналисты разных СМИ собрались на Площади Европы и опротестовали факт нападения на коллегу. Участники акции держали в руках плакаты с надписью: "Солидарность с Вахо Саная", "Не поощряйте насилие" и "Все равно скажем".

К акции также присоединились представители неправительственных организаций, которые заявляют, что насилие подобного типа создает угрозу свободе слова и выражения.

По словам Саная, на него напали ночью в среду, на Цхнетской улице в Тбилиси. Отбиться от нападения журналисту помогли сотрудники службы спасения, которых вызвали, чтобы вывезти машину с обледеневшей улицы. Прибывшие полицейские задержали трех человек. Саная уверен, что нападение на него связано с его журналистской деятельностью.

МВД Грузии задержало трех человек по факту нападения на Саная. Расследование ведется по статье "Групповое насилие в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за преступление – до двух лет заключения.