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Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми

"Солидарность с Вахо Саная": в Батуми прошла акция в поддержку известного журналиста

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210226/251011251/Solidarnost-s-Vakho-Sanaya-v-Batumi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-izvestnogo-zhurnalista.html

Протестующие заявляют, что насилие подобного рода создает угрозу свободе слова и выражения в стране

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Акция в поддержку известного журналиста телеканала Formula Вахо Саная прошла в черноморском городе Батуми (АР Аджария).

Журналисты разных СМИ собрались на Площади Европы и опротестовали факт нападения на коллегу. Участники акции держали в руках плакаты с надписью: "Солидарность с Вахо Саная", "Не поощряйте насилие" и "Все равно скажем".

Пресса, СМИ и телевидение
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Тбилиси напали на известного журналиста Вахо Саная

К акции также присоединились представители неправительственных организаций, которые заявляют, что насилие подобного типа создает угрозу свободе слова и выражения.

По словам Саная, на него напали ночью в среду, на Цхнетской улице в Тбилиси. Отбиться от нападения журналисту помогли сотрудники службы спасения, которых вызвали, чтобы вывезти машину с обледеневшей улицы. Прибывшие полицейские задержали трех человек. Саная уверен, что нападение на него связано с его журналистской деятельностью.

МВД Грузии задержало трех человек по факту нападения на Саная. Расследование ведется по статье "Групповое насилие в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за преступление – до двух лет заключения.



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