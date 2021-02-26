Охота в Грузии запрещается с 1 марта

В случае, если во время охоты человек нанес значительный ущерб окружающей среде, то его могут привлечь к уголовной ответственности

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С 1 марта в Грузии запрещается охота на перелетных птиц, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора Минприроды Грузии.

Сезон охоты на перелетных птиц начался в Грузии 22 августа 2020 года и продлится по 28 февраля 2021 года.

В связи с завершение сезона охоты сотрудники Департамента ужесточают контроль по всей Грузии.

В случае охоты в запрещенный период, браконьеры будут оштрафованы. В ряде случаев конфискуют добычу и охотничье оружие. А некоторые лица могут лишится право на ношение охотничьего огнестрельного оружия.

В случае, если во время охоты человек нанес значительный ущерб окружающей среде, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

Департамент природоохранного надзора призывает любителей охоты строго соблюдать закон и установленные сроки. Сезон охоты откроется в августе текущего года.

В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.

Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.