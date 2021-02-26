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Охотничье ружье

Охота в Грузии запрещается с 1 марта

© CC0 / sluehr3g / Shotgun
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (182)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210226/251011404/Okhota-v-Gruzii-zapreschaetsya-s-1-marta.html

В случае, если во время охоты человек нанес значительный ущерб окружающей среде, то его могут привлечь к уголовной ответственности

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С 1 марта в Грузии запрещается охота на перелетных птиц, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора Минприроды Грузии.

Сезон охоты на перелетных птиц начался в Грузии 22 августа 2020 года и продлится по 28 февраля 2021 года.

Охота
© CC BY-SA 2.0 / storem / The Hunt
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В связи с завершение сезона охоты сотрудники Департамента ужесточают контроль по всей Грузии.

В случае охоты в запрещенный период, браконьеры будут оштрафованы. В ряде случаев конфискуют добычу и охотничье оружие. А некоторые лица могут лишится право на ношение охотничьего огнестрельного оружия.

В случае, если во время охоты человек нанес значительный ущерб окружающей среде, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

Департамент природоохранного надзора призывает любителей охоты строго соблюдать закон и установленные сроки. Сезон охоты откроется в августе текущего года.

В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.

Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.

Темы:
Экология в Грузии (182)


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