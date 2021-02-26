В Грузии начинается регистрация на ЕНЭ

Регистрация, кроме абитуриентов, открыта также для желающих записаться на грантовый конкурс студентов, на общий магистерский экзамен или экзамен учителей по предмету

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. В Грузии с 1 марта начинается регистрация на Единые национальные экзамены, которая продлится до 31 марта включительно, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

В течение этого периода также могут зарегистрироваться желающие пройти грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен или экзамен учителей по предмету. Регистрация начнется 1 марта ровно в 10:00 и завершится в 18:00 13 марта.

Регистрация пройдет только в электронном формате на сайте online.naec.ge. Во время регистрации все желающие должны выбрать соответствующую графу, следовать инструкции и ознакомиться с информацией.

Для абитуриентов есть "Справочник для абитуриентов", участников тестирования педагогов "Вспомогательные собрания", желающих стать магистрантами – тесты, использованные на экзаменах 2020 года, участников в грантовом конкурсе студентов – тесты, использованные на экзаменах 2020 года. Также доступен справочник и образцы тестовых заданий.

Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет – 50 лари (15 долларов).

Процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать. Изменить или добавить предмет, а также сменить язык экзамена абитуриенты смогут до 18:00 15 апреля.

Для того чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена - грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору - литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.