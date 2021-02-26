"Такая худая!" - Кети Топурия показала шикарные формы после родов

После родов прошло всего ничего, а певица уже вернула себя роскошные формы - подписчики недоумевают, как ей это удалось

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия продемонстрировала шикарную фигуру спустя месяц после родов.

Топурия поделилась фотографией в своем Instagram, где она стоит в заснеженном дворе в шубе, в джинсах и белой майке, которые подчеркнули фигуру певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Поклонники оказались в восторге от того, насколько быстро Кети удалось прийти в форму после родов.

"Такая худая! Ведь только мальчуган родился! Молодец", - написала boynovao.

"Как вы так быстро худеете???" - задается вопросом elenabv0510.

"Какая красивая женщина и шуба шикарная соболиная" - сделала комплимент helenadamdyn.

Роды Топурия прошли в одном из элитных роддомов российской столицы. Певица почти сразу выложила фото с ножками ребенка и сообщила, что зовут его Адам.

Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает пятилетнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. На последних сроках она даже сняла клип на песню "Се ля ви" и активно часто выступала на телевидении. Засиживаться в декрете звезда также долго не собирается и планирует начать работать уже через несколько месяцев.

О романе Топурия и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.