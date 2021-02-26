Спустя год после начала пандемии – оценка премьер-министра Грузии

Пандемия стала для Грузии настоящим вызовом и страна эффективно на него ответила, заявил премьер-министр

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Своевременное реагирование правительства, профессионализм врачей и эпидемиологов, а также гражданская ответственность дали возможность справиться с коронавирусом как весной, в самом начале пандемии, так и во время второй волны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подытоживая год после выявления первого ковид-инфицированного в стране.

В Грузии первый случай COVID-19 выявили ровно год назад – 26 февраля 2020 года.

По словам Гарибашвили, несмотря на то, что сегодняшнее эпидположение дает основу на оптимизм, борьба все еще продолжается и нельзя ослаблять внимание.

"Этот год весь мир живет в совершенно ином, сложном режиме. Под тяжелейшим ударом оказались страны с сильной экономикой. Исключением не оказалась и Грузия. Пандемия коснулась всех и всего. Год, как мы находимся на войне с невидимым врагом… Были серьезные вызовы, и нужно сказать, мы эффективно на них ответили", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства отметил, что дефицит вакцины в мире осложнил начало процесса вакцинации, однако правительство Грузии сделает все возможное для того, чтобы страна получила первые дозы как можно скорее.

"Мы учимся жить вместе с вирусом. Наше общество хорошо понимает, что недопустимо ослабить внимание и игнорировать введенные рекомендации. Я уверен, что едиными усилиями мы сможем окончательно одолеть этот вызов", - отметил Гарибашвили.

В Грузии с начала пандемии выявили более 270 тысяч случаев, выздоровели более 264 тысяч, скончались 3 485 пациентов.