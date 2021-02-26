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Здание МИД Грузии

"Экономический форум грузинской диаспоры" пройдет в онлайн-формате

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинская диаспора (45)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210226/251015783/Ekonomicheskiy-forum-gruzinskoy-diaspory-proydet-v-onlayn-formate.html

Участники форума ознакомятся с политикой внешней торговли Грузии, с действующими в стране международными договорами и существующими торговыми режимами

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. "Экономический форум грузинской диаспоры" состоится 27 февраля в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.

Цель форума ознакомить проживающих за рубежом соотечественников с бизнес-средой, инвестиционным потенциалом, с конкретными инвестиционными предложениями и программами.

Пассажирский терминал А международного аэропорта Внуково
© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
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Экономический форум грузинской диаспоры состоит из четырех тематических сессий. В мероприятии примут участие более 150 соотечественников из разных стран мира. У них будет возможность в онлайн-режиме задать вопросы представителям соответствующих министерств или агентств и получить необходимую информацию о начале или продолжении деятельности в Грузии.

"На форуме будет подчеркнута роль грузинской диаспоры в процессе экономического развития Грузии и сближения с международным сообществом", - отмечено в сообщении на сайте МИД.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В ходе мероприятия будут рассмотрены государственные программы поддержки предпринимательства и механизмы софинансирования. Также расскажут о реформах, которые обеспечивают легкость начала бизнеса и инвестирования в Грузии.

Помимо этого, участники форума ознакомятся с политикой внешней торговли Грузии, с действующими в стране международными договорами и существующими торговыми режимами.

Организаторами форума является министерство иностранных дел Грузии, администрация президента Грузии и Международное агентство по миграции. Мероприятие пройдет при поддержке Евросоюза.

Темы:
Грузинская диаспора (45)
Теги:
Экономика, Грузинская диаспора, Грузия


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