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Батумский фитнес - центр Реформер

Министр: фитнес-центры в Грузии должны быть безопасными для посетителей

photo : Reformerfitness / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (937)
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Регламент работы для центров будет разрабатываться в строгом соответствии с ковид-протоколами и с учетом международного опыта

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Правительство Грузии разрабатывает правила работы спортзалов Грузии, которые откроются с 15 марта, сообщает пресс-служба Минэкономики страны.

По решению Межправительственного координационного Совета спортзалы, которые закрыты с ноября прошлого года, откроются с 15 марта. Возобновить работу разрешат тем заведениям, которые будут соблюдать установленные правила безопасности в условиях COVID-19.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Глава Минэкономики провела рабочую встречу с представителями компаний, владеющими спортивными залами, на которой обсуждались правила, которые будут разработаны специально для спортзалов, чтобы сделать их работу максимально безопасной как для пользователей, так и для персонала. Регламент будет разрабатываться в строгом соответствии с ковид-протоколами и с учетом международного опыта.

"Самое важное, что мы услышали и в чем убедились, - это то, что эти компании, их менеджеры готовы к тому, чтобы о фитнесе сформировалось мнение как об одной из самых безопасных сфер. Все готово, включая протоколы, разделения ответственности, электронную платформу для обязательного тестирования, чтобы спортзалы могли безопасно принимать своих клиентов", - заявила Турнава.

По словам министра, здоровый образ жизни является одним из приоритетов, особенно в постковидской ситуации, когда многим людям требуется реабилитация, чтобы вернуться к своему обычному образу жизни.

Представители бизнеса также сосредоточили внимание на различных проблемах, возникающих в результате приостановки их деятельности. Было отмечено, что работа по решению этих проблем будет продолжена.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (937)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Грузия


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