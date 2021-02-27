В Грузии впервые пройдет онлайн-фестиваль трудоустройства

На фестивале трудоустройства будут представлены около 30 компаний и около 200 вакансий как в Тбилиси, так и в регионах

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Онлайн-фестиваль трудоустройства "Беседуй, откуда хочешь" впервые пройдет в Грузии 1-5 марта, сообщается на странице Государственного агентства содействия трудоустройству в Facebook.

Главная цель мероприятия – связать работодателей с соискателями работы и содействовать трудоустройству.

На фестивале трудоустройства будут представлены около 30 компаний и около 200 вакансий как в Тбилиси, так и в регионах. HR-менеджеры представят текущие вакансии и компании, которые соискатели работы могут посмотреть, перейдя по ссылке.

Желающие трудоустроиться смогут выбрать желаемые компании, вакансии и зарегистрироваться. После этого для них будут назначены онлайн-встречи с работодателями, которые примут окончательное решение о трудоустройстве того или иного соискателя работы.

Во время онлайн-встречи представители компании будут говорить о текущих вакансиях, предложениях и рабочей среде. Соискатели работы смогут задавать им вопросы. Онлайн-встречи будут проходить с помощью платформы Zoom.

Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2020 года повысился на 0,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 12,3%. С начала пандемии коронавируса многие люди остались без работы и доходов. Для преодоления последствий пандемии правительство Грузии 24 апреля утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.