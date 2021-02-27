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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках идут по улице в снег зимой

Плюс 373 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (938)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210227/251017970/Plyus-373-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 542 пациента

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 373, скончались 14 человек.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 1,07%, за последние 14 дней – 2,07%, за последние 7 дней – 1,76%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 270 510 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 542 человека, с начала пандемии вылечились 264 589 пациентов, скончались – 3 499.

За сутки сделано 34 933 тестов, из которых 23 966 на антиген и 10 967 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 332 человека, в стационарах – 1 481, в ковид-гостиницах – 164.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (938)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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