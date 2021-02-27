COVID-география Грузии: какая ситуация в столице и регионах страны

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 373 новых случая коронавируса – из них 177 зафиксировали в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|47
|Шида Картли
|41
|Самегрело - Земо Сванети
|28
|Аджария
|19
|Гурия
|19
|Кахети
|16
|Мцхета-Мтианети
|8
|Самцхе-Джавахети
|8
|Квемо Картли
|6
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
В настоящее время в стране зарегистрировано 2 396 активных случаев заражения, из которых 1 481 человек проходят лечение в больницах, 751 – на дому, 164 – в ковид-гостиницах.
На сегодняшний день состояние 254 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 98 человек.
В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 270 510 случаев.