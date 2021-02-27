COVID-география Грузии: какая ситуация в столице и регионах страны

На сегодняшний день состояние 254 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 98 человек

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 373 новых случая коронавируса – из них 177 зафиксировали в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 47 Шида Картли 41 Самегрело - Земо Сванети 28 Аджария 19 Гурия 19 Кахети 16 Мцхета-Мтианети 8 Самцхе-Джавахети 8 Квемо Картли 6 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 396 активных случаев заражения, из которых 1 481 человек проходят лечение в больницах, 751 – на дому, 164 – в ковид-гостиницах.

На сегодняшний день состояние 254 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 98 человек.

В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 270 510 случаев.