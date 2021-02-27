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COVID-география Грузии: какая ситуация в столице и регионах страны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (939)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210227/251018479/COVID-geografiya-Gruzii-kakaya-situatsiya-v-stolitse-i-regionakh-strany.html

На сегодняшний день состояние 254 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 98 человек

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 373 новых случая коронавируса – из них 177 зафиксировали в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 47
Шида Картли 41
Самегрело - Земо Сванети 28
Аджария 19
Гурия 19
Кахети 16
Мцхета-Мтианети 8
Самцхе-Джавахети 8
Квемо Картли 6
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 396 активных случаев заражения, из которых 1 481 человек проходят лечение в больницах, 751 – на дому, 164 – в ковид-гостиницах.

На сегодняшний день состояние 254 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 98 человек.

В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 270 510 случаев.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (939)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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