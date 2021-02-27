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Квартиры в новом многоэтажном жилом доме

Начался отбор 260 семей вынужденных переселенцев, которые получат квартиры в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210227/251019053/Nachalsya-otbor-260-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-kotorye-poluchat-kvartiry-v-Tbilisi.html

Всего заявки подали пять тысяч семей, из которых группы мониторинга изучили положение 1 193 семей. Комиссия примет решение в течение трех недель

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Квартиры в новостройках в Тбилиси получат еще 260 семей вынужденных переселенцев, которым предстоит пройти отбор в комиссии Агентства вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования Минздрава Грузии, говорится в сообщении ведомства.

Строительство нового жилого дома в столице Грузии. Подъемный кран на стройке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще 300 семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси

Для распределения 260 двухкомнатных квартир в новостройках Тбилиси группы мониторинга изучили заявки пяти тысячи семей и отобрали 1 193 семьи, которые получили 4,5 балла.

Теперь комиссия изучит на заседании их данные и после в течение трех недель примет решение.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.

Как происходит распределение

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.

Министерство обороны Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Минобороны Грузии передает квартиры в собственность фактическим владельцам

После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.

Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.

Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент и оплачивает им съем жилья.

Теги:
Тбилиси, Вынужденные переселенцы


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