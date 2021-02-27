Коронавирус в школах Грузии: дистанционно учатся 11 школ и 109 классов

В Грузии по последним данным насчитывается 2 085 государственных школ и более 591 тысячи школьников

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. За последнюю неделю из-за коронавируса и по просьбе родителей на дистанционное обучение перешло 11 школ и 109 классов в различных школах, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Школы Грузии открылись 15 февраля. На данный момент родители могут сами выбрать для своего ребенка систему обучения – дистанционно или в учебном заведении.

"В результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в течение этой недели в стране коронавирус был выявлен у 0,1% педагогов и сотрудников школьных администраций, и у 0,03% учащихся", – говорится в сообщении.

Министерство образования напоминает, что в школах действует обязательное тестирование для педагогов и сотрудников администрации.

Кроме того, во всех школах проводятся проверки на соблюдение санитарно-гигиенических норм. Замечание получили только несколько школ, отмечается в сообщении.

В Грузии всего насчитывается 2 085 государственных школ и более 591 тысячи школьников.