Идет третья мировая война вакцин - Гамкрелидзе

Богатые страны должны работать над механизмом перераспределения быстро, а не ждать, пока их граждане будут вакцинированы, считает грузинский врач

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Существует очень большая конкуренция, это очень большая битва, идет третья мировая война вакцин, так процесс распределения вакцин от COVID-19 среди государств описал руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, всего в мире вакцинировано 227 млн человек, и большая часть их них, вероятно, до 70%, приходится на десять крупных стран.

"В последние две недели на каждой встрече, будь то Мюнхенская конференция или Давосский экономический форум, везде подчеркивалось, что в мире существует несправедливость в распределении вакцин. Все призывают как-то устранить эту несправедливость. Другими словами, богатые страны должны работать над механизмом перераспределения быстро, а не ждать, пока их граждане будут вакцинированы, а затем перераспределить вакцину в другие страны", - сказал Гамкрелидзе.

Он полагает, что богатые страны уже купили в два, три и примерно в пять раз больше доз, чем им необходимо в этом году.

Как отметил эпидемиолог, помимо платформы "Ковакс", Грузия ведет переговоры по доставке вакцины непосредственно с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Moderna и рядом других компаний.

"Мы хотим до конца мая вакцинировать до 200 тысяч человек, а с июня начать массовые вакцинации в стране. Знаете ли вы, что в этом году наша цель - дважды вакцинировать около 1,7 миллиона взрослых. До конца мая обязательно будут вакцинированы 200 тысяч человек", - подчеркнул Гамкрелидзе.

В пятницу вопрос вакцинации в ходе телефонного разговора обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

В конце февраля Грузия должна была получить первую партию вакцины Pfizer и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины в Грузию, планируемый на конец февраля, откладывается на начало марта. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.

Не исключено, что раньше Pfizer Грузия получит вакцину компании AstraZeneca.

По словам специалистов, для того, чтобы коронавирус больше не был опасным, нужно вакцинировать 80% населения, в том числе и тех, которые перенесли инфекцию.