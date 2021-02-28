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Плюс 248 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (941)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 525 пациентов

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 248, скончались 11 человек.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 0,89%, за последние 14 дней – 1,96%, за последние 7 дней – 1,55%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 270 758 случаев заражения.

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© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 525 человек, с начала пандемии вылечились 265 114 пациентов, скончались – 3 510.

За сутки сделано 27 885 тестов, из которых 18 814 на антиген и 9 071 ПЦР-тестов. В карантине в данный момент находятся 323 человека, в стационарах – 1 472, в ковид-гостиницах – 171.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (941)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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