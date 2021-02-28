COVID-география Грузии: какова ситуация в регионах страны

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Из 248 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки в стране, почти половина, 129 случаев, зафиксированы в Тбилиси, сообщает администрация правительства Грузии.
По регионам ситуация такова:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|31
|Самегрело - Земо Сванети
|17
|Аджария
|16
|Кахети
|16
|Шида Картли
|14
|Квемо Картли
|8
|Мцхета-Мтианети
|7
|Гурия
|6
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|3
|Самцхе-Джавахети
|1
В настоящее время зарегистрировано 2 108 активных случаев заражения, из которых 1472 человека проходят лечение в клиниках, 171 в ковид-гостиницах, 465 лечатся на дому.
- Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 0,89%, за последние 14 дней – 1,96%, за последние 7 дней – 1,55%.
Состояние 265 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 91 человек.
В карантинные зоны помещены 323 человека, 7065 человек находятся в самоизоляции.Всего со дня начала пандемии в Грузии зафиксировано 270 758 случаев заражения, выздоровели 265 114 пациентов, скончались 3 510.
Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.