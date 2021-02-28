COVID-география Грузии: какова ситуация в регионах страны

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 108 активных случаев заражения, состояние 265 пациентов расценивается как тяжелое

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Из 248 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки в стране, почти половина, 129 случаев, зафиксированы в Тбилиси, сообщает администрация правительства Грузии.

По регионам ситуация такова:

Регион Число новых случаев Имерети 31 Самегрело - Земо Сванети 17 Аджария 16 Кахети 16 Шида Картли 14 Квемо Картли 8 Мцхета-Мтианети 7 Гурия 6 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3 Самцхе-Джавахети 1

В настоящее время зарегистрировано 2 108 активных случаев заражения, из которых 1472 человека проходят лечение в клиниках, 171 в ковид-гостиницах, 465 лечатся на дому.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 0,89%, за последние 14 дней – 1,96%, за последние 7 дней – 1,55%.

Состояние 265 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 91 человек.

В карантинные зоны помещены 323 человека, 7065 человек находятся в самоизоляции.

Всего со дня начала пандемии в Грузии зафиксировано 270 758 случаев заражения, выздоровели 265 114 пациентов, скончались 3 510.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.