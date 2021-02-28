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Акция протеста автомобилистов против повышения цен на топливо и акцизы на автомобили

Автомобилисты в крупных городах Грузии протестуют против подорожания топлива

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Водители перекрыли проезжую часть автомагистрали Рустави-Тбилиси, на месте мобилизованы сотрудники патрульной полиции

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. На улицы Тбилиси, Гори, Рустави, Кутаиси, Батуми и Телави вышли автомобилисты и таксисты, которые выступают против повышения цен на топливо.

Водители на некоторое время перекрыли проезжую часть автомагистрали Рустави-Тбилиси. На месте мобилизованы сотрудники патрульной полиции.

В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
© video: Sputnik . STRINGER
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео

Протестующие требовали встречи с представителями власти. Автомобилисты говорят, что, несмотря на предупреждение и акцию, которую они провели неделю назад, цены на топливо не снизились, а выросли еще выше.

Они требуют встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

"Мы уже час ждем ответа, никто не идет. Нам самим не нравится перекрывать дорогу, но они просто считают головы, и никто не идет", - сказал один из протестующих в Тбилиси.

Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.

Теги:
Цены на топливо, автомобили, Грузия


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