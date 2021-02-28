Возвращение студентов в аудитории не ухудшит эпидситуацию - Минобразования Грузии

На 15 марта запланирован второй этап возвращения к очной системе обучения, который касается возобновления посещения студентами лекций в вузах

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Высшие учебные заведения Грузии в два этапа с 1 марта полностью вернутся к очной форме обучения, заявила заместитель министра образования Грузии Нуну Мицкевич.

Замминистра выразила надежду на то, что в вузах будут соблюдать все рекомендации Минздрава в борьбе с пандемией так же, как и в школах.

Мицкевич надеется, что риски будут минимальными и в сфере высшего образования.

"С 1 марта университетам предоставляется свобода выбора для проведения практического, лабораторного и клинического компонентов в аудиториях и соответствующих помещениях. Кроме того, экзамены должны проводиться по возможности в вузах", - сказала Мицкевич.

По ее словам, на 15 марта запланирован второй этап возвращения к очной системе обучения, который касается теоретической составляющей, в основном здесь подразумеваются лекции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 февраля представил поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Так с 1 марта в вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов, а уже с 15 марта студенты вернутся в аудитории.

Школы Грузии открылись 15 февраля. На данный момент родители могут сами выбрать для своего ребенка систему обучения – дистанционно или в учебном заведении. За последнюю неделю из-за коронавируса и по просьбе родителей на дистанционное обучение перешло 11 школ и 109 классов.