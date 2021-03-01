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Государственный национальный музей Грузии

Какие ограничения снимают в Грузии с 1 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (943)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251031432/Kakie-ogranicheniya-snimayut-v-Gruzii-s-1-marta.html

С началом весны в Грузии начинают работать музеи и библиотеки, открываются дошкольные учреждения, студентам разрешено проводить практические и лабораторные занятия в вузах

ТБИЛИСИ, 1 мар - Sputnik. С понедельника, 1 марта, в Грузии снимается еще несколько ограничений, введенных в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, на прошлой неделе представил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С понедельника:

- Открываются музеи и библиотеки,

- В ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья),

- Разрешается проведение конференций и тренингов,

- Возобновляется работа детсадов,

- В вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов.

С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта.

Кроме того, разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (943)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Экология, Ограничения, Грузия


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