Какие ограничения снимают в Грузии с 1 марта

С началом весны в Грузии начинают работать музеи и библиотеки, открываются дошкольные учреждения, студентам разрешено проводить практические и лабораторные занятия в вузах

ТБИЛИСИ, 1 мар - Sputnik. С понедельника, 1 марта, в Грузии снимается еще несколько ограничений, введенных в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, на прошлой неделе представил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

С понедельника:

- Открываются музеи и библиотеки,

- В ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья),

- Разрешается проведение конференций и тренингов,

- Возобновляется работа детсадов,

- В вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов.

С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта.

Кроме того, разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.