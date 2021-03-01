Какие ограничения снимают в Грузии с 1 марта

ТБИЛИСИ, 1 мар - Sputnik. С понедельника, 1 марта, в Грузии снимается еще несколько ограничений, введенных в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, на прошлой неделе представил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
С понедельника:
- Открываются музеи и библиотеки,
- В ресторанах Батуми разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья),
- Разрешается проведение конференций и тренингов,
- Возобновляется работа детсадов,
- В вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов.
С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта.
Кроме того, разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.