Регистрация на Единые национальные экзамены стартует 1 марта

На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести свои данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Регистрация на Единые национальные экзамены начинается в 10:00 понедельника 1 марта и продлится до 18:00 31 марта включительно, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

В течение этого периода также могут зарегистрироваться желающие пройти грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен или экзамен учителей по предмету.

Регистрация пройдет только в электронном формате на сайте центра. Во время регистрации все желающие должны следовать инструкции.

Процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести свои данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать.

Изменить или добавить предмет, а также сменить язык экзамена абитуриенты смогут до 18:00 15 апреля.

Для поступающих создан специальный "Справочник ". Он содержит таблицу с данными о высших учебных заведениях, коэффициентах, присвоенными каждому экзамену, стоимостью оплаты за обучение.

Справочник также содержит информацию, относящуюся к экзаменам: новости, инструкцию по регистрации, информацию о выборе образовательных программ, процессе экзаменов, публикации результатов, порядке апелляции, зачислении и правилах получения государственного гранта на обучение.