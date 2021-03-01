10:33 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Национальный центр экзаменов - архивное фото

Регистрация на Единые национальные экзамены стартует 1 марта

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (549)
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251031466/Registratsiya-na-Edinye-natsionalnye-ekzameny-startuet-1-marta.html

На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести свои данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Регистрация на Единые национальные экзамены начинается в 10:00 понедельника 1 марта и продлится до 18:00 31 марта включительно, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

В течение этого периода также могут зарегистрироваться желающие пройти грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен или экзамен учителей по предмету.

Национальный центр экзаменов. Абитуриенты у входа в очереди соблюдают дистанцию
© Sputnik / Natia Kvartskhava
ЕНЭ в Грузии: абитуриентке с коронавирусом разрешили сдавать экзамены

Регистрация пройдет только в электронном формате на сайте центра. Во время регистрации все желающие должны следовать инструкции.

Процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести свои данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать.

Изменить или добавить предмет, а также сменить язык экзамена абитуриенты смогут до 18:00 15 апреля.

Для поступающих создан специальный "Справочник ". Он содержит таблицу с данными о высших учебных заведениях, коэффициентах, присвоенными каждому экзамену, стоимостью оплаты за обучение.

Справочник также содержит информацию, относящуюся к экзаменам: новости, инструкцию по регистрации, информацию о выборе образовательных программ, процессе экзаменов, публикации результатов, порядке апелляции, зачислении и правилах получения государственного гранта на обучение.

Темы:
Образование в Грузии (549)
Теги:
Национальный центр экзаменов и оценок Грузии, Единые национальные экзамены, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться