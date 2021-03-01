Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии закончился

До августа любителям охоты на перелетных птиц придется зачехлить ружья, а нарушили закона будут строго наказываться, вплоть до уголовной ответственности

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии запрещается охота на перелетных птиц, сообщает Департамент природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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В связи с завершение сезона охоты сотрудники Департамента ужесточают контроль по всей Грузии.

В случае охоты в запрещенный период браконьеры будут оштрафованы, а добыча и охотничье оружие конфискованы.

Если во время охоты будет нанесен значительный ущерб окружающей среде, может встать вопрос уголовной ответственности.

Департамент природоохранного надзора призывает любителей охоты строго соблюдать закон и установленные сроки. Сезон охоты откроется в августе текущего года.

В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.

Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.