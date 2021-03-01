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Охота

Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии закончился

© CC BY-SA 2.0 / storem / The Hunt
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251031994/Sezon-okhoty-na-pereletnykh-ptits-v-Gruzii-zakonchilsya.html

До августа любителям охоты на перелетных птиц придется зачехлить ружья, а нарушили закона будут строго наказываться, вплоть до уголовной ответственности

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии запрещается охота на перелетных птиц, сообщает Департамент природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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В связи с завершение сезона охоты сотрудники Департамента ужесточают контроль по всей Грузии.

В случае охоты в запрещенный период браконьеры будут оштрафованы, а добыча и охотничье оружие конфискованы.

Если во время охоты будет нанесен значительный ущерб окружающей среде, может встать вопрос уголовной ответственности.

Охота
© CC BY-SA 2.0 / storem / The Hunt
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Департамент природоохранного надзора призывает любителей охоты строго соблюдать закон и установленные сроки. Сезон охоты откроется в августе текущего года.

В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.

Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.



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