Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам

Финансирование программы для социально незащищенных студентов выросло, но размер помощи для каждого будет зависеть от академической успеваемости

ТБИЛИСИ, 1 марта — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала с 1 марта прием заявок на финансирование весеннего семестра 2020-2021 учебного для социально незащищенных студентов.

Объем финансирования программы для социально незащищенных студентов увеличился. Оно будет предоставлено студентам, зарегистрированным в Тбилиси, которые имеют рейтинг в 150 000 баллов или меньше в единой базе данных социально незащищенных семей.

Размер финансирования, 2 250 лари в год и 1 125 лари за семестр, зависит от академической успеваемости студента:

• 91-100 баллов – финансирование 100% стоимости семестра для студентов, чей рейтинг не превышает 150 000 в Единой базе данных социально незащищенных семей.

• 71-90 баллов – финансирование 100% стоимости семестра для студентов, рейтинговый балл которых в Единой базе социально незащищенных семей не превышает 70 000, и для студентов, рейтинговый балл которых составляет 70 010-150 000, финансирование 70% стоимости семестра;

• 51-70 баллов – финансирование 50% стоимости семестра для студентов, чей рейтинг в Единой базе социально незащищенных семей равен или меньше 150 000.

Документация и заявление должны быть поданы студентом лично. Заявки будут приниматься с 1 марта до 31 мая 2021 года.

Для получения финансирования студент должен предоставить в мэрию Тбилиси:

• Копию удостоверения личности;

• Выписку из Единой базы данных социально незащищенных семей;

• Справку из вуза с ежегодной оплатой;

• Банковские реквизиты и счет университета;

• Показатель успеваемости, выдаваемый университетом (кроме студентов первого семестра);

• Рекомендацию высшего учебного заведения (кроме студентов первого семестра);

• Мотивационное письмо.

Что касается студентов первого семестра, среди других документов они должны предоставить справку об оценках и результатах, полученных на ЕНЭ.