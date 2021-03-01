Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 160

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 409 пациентов, а с начала пандемии вылечились 265 523

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 160, скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 270 918 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 409 человек, с начала пандемии вылечились 265 523 пациента. Скончались 3 520.

За сутки сделано 17 947 тестов, в том числе 13 244 на антиген и 4703 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за день – 0,89%, за последние 14 дней – 1,9%, за последние семь дней – 1,44%.

В карантине в данное время находятся 253 человека, в стационарах – 1 510, в ковид-гостиницах – 154.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.