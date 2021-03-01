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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках идут по улице в снег зимой

Ковид-география Грузии: новых случаев инфицирования все меньше

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (945)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251033288/Kovid-geografiya-Gruzii-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-vse-menshe.html

Снижается и показатель инфицирования: за сутки зафиксирован 0,89%, за последние 14 дней – 1,9%, за последние 7 дней – 1,44%

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Из 160 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки в стране, 73 зафиксированы в Тбилиси, сообщает администрация правительства Грузии.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Имерети - 33, Аджария - 17, Гурия - 9, Самегрело-Земо Сванети - 9, Кахети - 6, Квемо-Картли - 5, Шида Картли - 3, Мцхета-Мтианети - 3, Самцхе-Джавахети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети по одному.

В настоящее время зарегистрировано 1 849 активных случаев заражения, из которых 1 510 человека проходят лечение в клиниках, 154 в ковид-гостиницах, 185 лечатся на дому.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 0,89%, за последние 14 дней – 1,9%, за последние 7 дней – 1,44%.

Состояние 265 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 89 человек.

В карантинные зоны помещены 253 человека, 6 816 человек находятся в самоизоляции.

Всего со дня начала пандемии в Грузии зафиксировано 270 918 случаев заражения, выздоровели 265 523 пациентов, скончались 3 520.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (945)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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