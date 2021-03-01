Грузинские военные провели плановые учения

Рота "Альфа" на базе Вазиани отработала оборонительные и наступательные операции, и успешно отразила атаку условного противника

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Пехотная рота "Альфа" 41-го пехотного батальона успешно завершила плановые учения, которые прошли на военной базе Вазиани, близ Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Учения предусматривали защиту объекта и реагирование на огонь противника.

Военнослужащие части вели оборонительные и наступательные операции.

С пункта управления были отданы команды и инструкции для выполнения тактической задачи на кульминационных учениях в окрестностях Вазиани.

Согласно сценарию учений, военные отражали атаку условного противника. Подразделение быстрого реагирования осуществило медицинскую эвакуацию.

Подразделение успешно провело учение и получило наивысшие оценки группы наблюдателей.