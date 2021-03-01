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Плановые военные учения Минобороны Грузии на базе Вазиани

Грузинские военные провели плановые учения

photo : courtesy of the Ministry of Defence of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (180)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251036135/Gruzinskie-voennye-proveli-planovye-ucheniya.html

Рота "Альфа" на базе Вазиани отработала оборонительные и наступательные операции, и успешно отразила атаку условного противника

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Пехотная рота "Альфа" 41-го пехотного батальона успешно завершила плановые учения, которые прошли на военной базе Вазиани, близ Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Учащиеся Центра начальной боевой подготовки Грузии
photo: press-service Ministry of Defence of Georgia
Контрактники начали военную подготовку в Грузии

Учения предусматривали защиту объекта и реагирование на огонь противника.

Военнослужащие части вели оборонительные и наступательные операции.

С пункта управления были отданы команды и инструкции для выполнения тактической задачи на кульминационных учениях в окрестностях Вазиани.

Согласно сценарию учений, военные отражали атаку условного противника. Подразделение быстрого реагирования осуществило медицинскую эвакуацию.

Подразделение успешно провело учение и получило наивысшие оценки группы наблюдателей.

Темы:
Оборона Грузии (180)
Теги:
Учения, Минобороны Грузии, Грузия


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