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Дмитрий Хундадзе

Депутат парламента от "Грузинской мечты" заразился коронавирусом

photo: courtesy of Dmitry Khundadze
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251036224/Deputat-parlamenta-ot-Gruzinskoy-mechty-zarazilsya-koronavirusom.html

После мажоритарного депутата Гиви Миканадзе COVID-19 коронавирус подтвердился и у председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В парламенте Грузии зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.

COVID-19 на этот раз подтвердился у депутата от "Грузинской мечты", председателя комитета по здравоохранению – врача по профессии Дмитрия Хундадзе, сообщает Rustavi 2.

Несколько дней назад стало известно об инфицировании еще одного парламентария, мажоритарного депутата Гиви Миканадзе.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Парламент Грузии, Грузия


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