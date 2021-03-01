Депутат парламента от "Грузинской мечты" заразился коронавирусом

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После мажоритарного депутата Гиви Миканадзе COVID-19 коронавирус подтвердился и у председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Хундадзе
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В парламенте Грузии зафиксирован новый случай инфицирования коронавирусом.
COVID-19 на этот раз подтвердился у депутата от "Грузинской мечты", председателя комитета по здравоохранению – врача по профессии Дмитрия Хундадзе, сообщает Rustavi 2.
Несколько дней назад стало известно об инфицировании еще одного парламентария, мажоритарного депутата Гиви Миканадзе.