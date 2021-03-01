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Машины на улицах столицы Грузии

Скорость на дорогах в Кахети будут контролировать радары

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (455)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251036800/Skorost-na-dorogakh-v-Kakheti-budut-kontrolirovat-radary.html

Анализ ДТП показал, что одной из наиболее частых причин аварий на дорогах является превышение скорости, поэтому такое значение придается ее контролю

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в целях повышения безопасности дорожного движения в Ахметском районе Кахети активированы четыре новых секции контроля скорости движения, сообщает Центр по управлению общественной безопасностью "112".

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Скорость радарами в Ахметском районе будет контролироваться на следующих участках:

1. От села Матани до села Дуиси. Разрешенная скорость 80 км/ч.

2.От села Дуиси до села Джоколо. Разрешенная скорость 60 км/ч.

3. От села Джоколо до села Дуиси. Разрешенная скорость 60 км/ч.

4. От села Дуиси до села Матани. Разрешенная скорость 80 км/ч.

Полицейская машина на загородной трассе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным ведомства, всего по Грузии скорость движения контролируется на участке протяженностью 1 213 км. Это делается для повышения безопасности дорожного движения, которое является довольно острой проблемой в стране.

По данным МВД Грузии, в 2020 году благодаря принятым мерам количество аварий на дорогах сократилось на 14,4% и на 6,5% число жертв ДТП. Однако статистика все еще вызывает тревогу.

С ноября 2017 года в стране также заработали т. н. "умные камеры", главное преимущество которых состоит в том, что они могут определять правонарушителя в автоматическом режиме и выписывать штрафы. Они работают при помощи видеоаналитических программ, расположенных в Центре совместных операций МВД.

Тогда же было принято решение установить на дорогах страны секционные радары. Действующие до сих пор радары были не так эффективны, так как автомобилисты, приближаясь к ним, сбавляли скорость, а потом вновь набирали ее. Секционные радары контролируют скорость автомобиля на всем участке дороги.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (455)
Теги:
ДТП, МВД Грузии, Грузия


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