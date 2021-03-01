"Ждите!": Настя Ивлеева собирается приехать в Тбилиси

Ивлеева вместе со своими друзьями Юлей Коваль и Виталием Видякиным приезжала в Грузию в 2019 году. Тут они не только посмотрели местные достопримечательности и попробовали местную кухню, но и сделали совместные тату

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Одна из популярных блогеров России, в прошлом ведущая известного трэвел-шоу "Орел и Решка Настя Ивлеева вновь собирается приехать в Грузию.

В своих Instagram сторис блогер написала список тех мест, которые хочет посетить вместе со своей подругой, а теперь и коллегой по работе в "Орле и решке. Девчата" Юлией Коваль.

"Мы с @koval_now после девчачьего сезона на Решке сильно соскучились по путешествиям, пусть хоть и маленьким! Потому было решено после празднования моего др посетить сие места:

- Санкт-Петербург

- Тбилиси

- Сочи. Ждите!" - написала Ивлеева.

Напомним, что Ивлеева вместе со своими друзьями Юлей Коваль и Виталием Видякиным приезжала в Грузию в 2019 году. Тут они не только посмотрели местные достопримечательности, попробовали местную кухню, но и сделали совместные тату.

Тогда, в своем влоге из Тбилиси, находясь в тату салоне, Ивлеева сначала заинтриговала подписчиков, спросив, на каком языке и каким, по их мнению, будет тату. Люди, знающие грузинский язык, увидев на листке грузинские буквы, сразу догадались бы что к чему. Одинаковые татуировки с надписью "ბანდიტები" (бандиты) ребята набили на руках.

"Если быть откровенными, мы безумно вдохновились Грузией, безумно вдохновились Тбилиси. Это была наша первая совместная поездка на троих, и этот город и все, что с ним было связано, оставили мощнейшие впечатления в наших сердцах, и мы решили сделать все по одинаковой татуировке", - сказала тогда Ивлеева.

Анастасия Ивлеева прославилась благодаря юмористическим роликам в Instagram - "вайнам". Чуть позже девушка прошла кастинг ведущих в известное трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка". Однако сейчас уже там не снимается.